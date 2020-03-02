الرئيس العراقي يبدأ مشاورات اختيار رئيس جديد للحكومة

أعلن الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الإثنين، البدء بالمشاورات مع قادة الكتل السياسية لاختيار رئيس جديد للحكومة.

وأخفق رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، في كسب ثقة البرلمان، خلال الجلسة التي عقدت أمس الأحد.

وذكر بيان صدر عن الرئاسة العراقية؛ أن صالح ”استقبل رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس تحالف الفتح هادي العامري، ورئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي كلا على حدة“.

وأضاف، أن صالح أكد ”ضرورة الإسراع في التوصل إلى اتفاق بين الكتل السياسية من أجل تسمية رئيس مجلس وزراء يحظى بقبول وطني وشعبي“، مشددا ”على الالتزام بالفترة الدستورية المحددة من أجل تشكيل حكومة قادرة على التصدي لمهامها في ضوء التحديات التي تواجه العراق“.

وأشار إلى أن ”الجميع مطالب بوقفة وطنية مسؤولة لتجنيب البلاد ما تمر به من ظروف معقدة وصعبة، وتهيئة الأجواء المناسبة لانتخابات مبكرة وتلبية مطالب العراقيين بمختلف أطيافهم“.

وأوضح البيان بأنه ”جرى، خلال اللقاء، الاتفاق على مواصلة الحوار والمشاورات بين القوى السياسية لاختيار وترشيح شخصية مقبولة تتصدى للأوضاع الراهنة واستحقاقات المرحلة المقبلة وإنجاز متطلبات الإصلاح في البلاد“.

وأمس الأحد، أبلغ رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي، الرئيس العراقي اعتذاره عن تشكيل الحكومة.

ووجه علاوي رسالة للرئيس العراقي، قال فيها ”إنه كان يهدف إلى تشكيل حكومة مستقلة من أجل العمل دون التزامات حزبية أو ضغوط من أجل الإسراع بتنفيذ مطالب الشعب“.

وأضاف في كلمة متلفزة: ”بعض الجهات السياسية ليست جادة بالإصلاح والإيفاء بوعودها للشعب، ووضع العراقيل أمام ولادة حكومة مستقلة تعمل من أجل الوطن كان واضحا، فمن عدم تحقيق النصاب لمرتين متتاليتين إلى حملات الافتراء والكذب والتزييف للحقائق، وصولا إلى يومنا هذا، ولا نعلم بعدها إلى أين يمكن أن يصل المتاجرون بهموم شعبنا“، على حد تعبيره.