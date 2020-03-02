قالت وزارة الدفاع الروسية إن الشرطة العسكرية الروسية دخلت، اليوم الإثنين، مدينة سراقب شمال سوريا؛ وذلك ”بسبب أهميتها الأمنية“.
الشرطة العسكرية الروسية تدخل مدينة سراقب السورية
المصدر: رويترز
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قالت وزارة الدفاع الروسية إن الشرطة العسكرية الروسية دخلت، اليوم الإثنين، مدينة سراقب شمال سوريا؛ وذلك ”بسبب أهميتها الأمنية“.
المصدر: رويترز
قالت وزارة الدفاع الروسية إن الشرطة العسكرية الروسية دخلت، اليوم الإثنين، مدينة سراقب شمال سوريا؛ وذلك ”بسبب أهميتها الأمنية“.