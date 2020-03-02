 الشرطة العسكرية الروسية تدخل مدينة سراقب السورية – إرم نيوز‬‎

الشرطة العسكرية الروسية تدخل مدينة سراقب السورية

الشرطة العسكرية الروسية تدخل مدينة سراقب السورية
Members of the Russian Military police stand guard in the northern city of Manbij as Syrians who fled the city of Aleppo due to the fighting prepare to return to their hometown, on April 5, 2017. / AFP PHOTO / George OURFALIAN (Photo credit should read GEORGE OURFALIAN/AFP/Getty Images)

المصدر: رويترز

قالت وزارة الدفاع الروسية إن الشرطة العسكرية الروسية دخلت، اليوم الإثنين، مدينة سراقب شمال سوريا؛ وذلك ”بسبب أهميتها الأمنية“.

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