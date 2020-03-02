رئيس الحكومة اللبنانية: الدولة لم تعد قادرة على حماية مواطنيها‎

قال رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، إن الدولة لم تعد قادرة على حماية اللبنانيين، وآلياتها مكبلة بقيود طائفية.

واعتبر دياب في كلمة أمام السلك الديبلوماسي في مقر الحكومة وسط بيروت، يوم الإثنين، أن الدولة في حالة ”ترهل وضعف والوطن يمر بمرحلة عصيبة جدا“.

ولفت إلى أن اللبنانيين ”قلقون على حاضرهم ومستقبلهم والخوف يتمدد من الوضع المالي إلى الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والظروف الاجتماعية وصولا للهموم الصحية“.

وأضاف دياب أن ”الدولة لم تعد قادرة على حماية اللبنانيين“.

وأردف: ”أمامنا معضلات كبرى وآليات الدولة مكبلة بقيود طائفية وحمل الحكومة ثقيل ومهمتها معقدة ونحن مصمون على تفكيك التعقيدات، ومعالجة المشكلات المزمنة“.

ويعاني لبنان، حاليا، أزمة مالية واقتصادية حادة؛ إذ بلغ سعر صرف الدولار الواحد في السوق السوداء (غير الرسمية) 2500 ليرة، بزيادة 47% عن سعر الصرف الرسمي البالغ 1508 ليرات.