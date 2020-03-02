المرصد السوري: قوات النظام تستعيد بلدة سراقب

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن قوات النظام تمكنت يوم الاثنين، من استعادة السيطرة على بلدة سراقب الاستراتيجية في محافظة إدلب بعد 4 أيام من فقدان السيطرة عليها لصالح فصائل المعارضة.

وأضاف المرصد، في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني، أن ”قوات النظام تمكنت بدعم جوي روسي من استعادة السيطرة على مدينة سراقب الواقعة على أوتستراد دمشق – حلب الدولي بشكل كامل وتواصل عملية تمشيط المدينة وسط محاولات من قبل الفصائل لاستعادة زمام المبادرة“.

وأشار البيان إلى أن ”تقدم قوات النظام في سراقب يأتي بالتزامن مع تقدم للفصائل ومجموعات متشددة داخل مدينة كفرنبل تمثل بالسيطرة على عدة أحياء“.

وأشار إلى أن عددا من الجنود الأتراك أصيبوا جراء قصف صاروخي من قبل قوات النظام على نقطة تابعة لهم في قميناس بريف إدلب الذي يشهد استمرار الاشتباكات العنيفة مع الفصائل المدعومة تركيًا.