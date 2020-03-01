حزب الله يشيع 5 من عناصره قتلوا في إدلب السورية (فيديو)

شيع حزب الله اللبناني اليوم الأحد، جثامين 5 من عناصره قتلوا في محافظة إدلب شمال غرب سوريا، أثناء قتالهم إلى جانب قوات الجيش السوري.

وشارك في التشييع رئيس المجلس التنفيذي في ”حزب الله“، هاشم صفي الدين، في محلة الغبيري في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.

والقتلى هم: علي إبراهيم الزنجاني، ومحمود عدنان حامد، وعيسى علي برجي، وطلال عادل حمزة شمص وأحمد فياض مصطفى.

ونقلت وسائل إعلام عن قائد عسكري داعم للجيش السوري يوم الجمعة، قوله إن ضربات تركية استهدفت مقرا لـ“حزب الله“، المدعوم من إيران، قرب مدينة سراقب في إدلب، ما أدى إلى مقتل تسعة من عناصره وإصابة 30 آخرين.