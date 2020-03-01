رئيس وزراء الأردن: معاهدة السلام مع إسرائيل ”معرضة للخطر“

قال رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز اليوم الأحد، إن معاهدة السلام الموقعة بين المملكة وإسرائيل عام 1994 ”معرضة للخطر“.

جاء ذلك في مقابلة مع شبكة ”سي إن إن“ الأمريكية، أوردت الوكالة الأردنية الرسمية ”بترا“، أبرز محاورها.

وأضاف الرزاز أن ”علاقات الأردن اليوم مع إسرائيل في أدنى مستوياتها منذ توقيع معاهدة السلام بين البلدين، نتيجة الإجراءات أحادية الجانب التي تقوم بها إسرائيل بالإضافة إلى انتهاك حرمة المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس“.

وتابع: ”معاهدة السلام يمكن أن تدخل في حالة من الجمود العميق، وبالتالي فهي بالتأكيد معرضة للخطر“.

ووقع الأردن اتفاقية سلام مع إسرائيل عام 1994، فيما عرف باتفاقية ”وادي عربة“، نصت على إنهاء حالة العداء بين البلدين، وتطبيق أحكام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي بشأن العلاقات بين الدول.

وعبر رئيس الحكومة الأردنية، عن رفض بلاده أي تصريحات تتبناها جهات إسرائيلية بـ“اعتبار الأردن فلسطين، وترحيل الفلسطينيين إليها“، في إشارة لحديث كتاب وسياسيين إسرائيليين، مؤخرا، حول مشروع ”الوطن البديل“ الذي يقوم على إقامة دولة فلسطينية في الأردن.

واعتبر الرزاز أن ذلك ”أمر خطير للغاية، ويشكل خطرا على المنطقة بأسرها وعلى استقرارها“.

واستدرك بالقول: ”هذا لعب بالنار في منطقة تعاني بالأصل من حالة اضطراب، لذلك فمثل هذه الأمور تمثل دفعا بالاتجاه الخاطئ، وهذا شيء نعارضه بكل قوة“.

وعن موقف بلاده من ”صفقة القرن”، أكد أنها ”لم تتم مناقشة أي من عناصر هذه الخطة مع الأردن قبل الإعلان عنها، ولن نخلط أبدا بين التطلعات السياسية والصفقات المالية“، دون مزيد من التفاصيل.