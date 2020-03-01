 الأمن العراقي يقتل شخصا ويصيب 24 في احتجاج مناهض للحكومة – إرم نيوز‬‎

الأمن العراقي يقتل شخصا ويصيب 24 في احتجاج مناهض للحكومة

الأمن العراقي يقتل شخصا ويصيب 24 في احتجاج مناهض للحكومة

المصدر: رويترز

قتل شخص وأصيب 24 آخرون على يد قوات الأمن العراقية خلال احتجاج مناهض للحكومة في بغداد يوم الأحد بحسب مصدر في الشرطة.

وأضاف المصدر شخصا لقي حتفه برصاصة خرطوش أطلقت من بندقية صيد، كما نجمت بعض الإصابات عن خرطوش وغاز مسيل للدموع.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
احتجاجات
الأزمة العراقية
البرلمان العراقي
الجيش العراقي
الحكومة العراقية
السنة في العراق
العراق
برهم صالح
بغداد
قتل المتظاهرين
مظاهرات
تاريخ النشر
تاريخ التحديث