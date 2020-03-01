الأمن العراقي يقتل شخصا ويصيب 24 في احتجاج مناهض للحكومة

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قتل شخص وأصيب 24 آخرون على يد قوات الأمن العراقية خلال احتجاج مناهض للحكومة في بغداد يوم الأحد بحسب مصدر في الشرطة. وأضاف المصدر شخصا لقي حتفه برصاصة خرطوش أطلقت من بندقية صيد، كما نجمت بعض الإصابات عن خرطوش وغاز مسيل للدموع.