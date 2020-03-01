بابل.. أول محافظة عراقية تغلق المزارات الشيعية بسبب كورونا

أمر محافظ بابل حسن المنديل، الأحد، بإغلاق المزارات الدينية في المحافظة أمام الزائرين حتى إشعار آخر، خوفا من تفشي فيروس كورونا.

وقال المكتب الإعلامي لمحافظ بابل في بيان، إن ”المحافظ حسن المنديل وجّه بإغلاق المزارات الدينية أمام الزائرين القادمين إلى المحافظة من جميع المدن العراقية“، موضحا أن ”الإجراء جاء حفاظا على سلامة المواطنين، وكإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا المستجد“.

وأعلنت محافظة بابل، السبت، تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في المحافظة، إلى جانب تسجيل 4 حالات أخرى مؤكدة في بغداد، ليرتفع العدد الإجمالي المسجل في العراق إلى 13 حالة.

وتضم محافظة بابل العشرات من المزارات الشيعية والأضرحة والمقامات، أبرزها مقام الإمام علي رابع الخلفاء الراشدين، ومرقد نبي الله ذو الكفل، ومرقد نبي الله أيوب، ومقام نبي الله إبراهيم الخليل.

وأغلقت محافظتا كربلاء والنجف ليوم واحد مراقد الإمام علي (الخليفة الرابع) ونجليه الإمام الحسين والعباس، لغرض التعقيم، بعد تسجيل حالة إصابة لطالب إيراني يدرس العلوم الإسلامية في النجف الأسبوع الماضي.