نتنياهو: فكرة نقل المثلث للسيادة الفلسطينية باطلة

وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو اليوم الأحد، فكرة نقل سيادة المثلث، الذي يضم فلسطينيي عام 1948، إلى السيادة الفلسطينية بـ“الأمر الباطل“.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلي الرسمية (مكان) عن نتنياهو قوله: ”إن هذه الفكرة أمر باطل لا أساس له (…) لن يتم اقتلاع أحد من مكان سكناه“.

وزعم أنه ”ينوي تغيير قانون كامينتس باعتباره غير منصف لليهود والعرب على حد سواء“، مضيفا: ”لا فرق بين اليهود والعرب“.

ويُشرعن القانون المذكور على حكومة الاحتلال هدم البيوت والمنشآت العربية بالداخل الفلسطيني المحتل عام 1948، بذريعة ”عدم الترخيص“.

والأربعاء الماضي، صادقت لجنة المالية في الكنيست الإسرائيلي على اقتراح نواب القائمة المشتركة (عرب) بتجميد ”قانون كامينتس“، حتى الانتهاء من مناقشة اقتراح قانون بتعديله أو إلغائه.

في السياق، اتهم نتنياهو القائمة المشتركة بالتحريض ضده؛ ”لكنها لم تأت بأي شيء للمجتمع العربي“، حسب قوله.

وتابع: ”نقلت إلى هذا المجتمع 15 مليار شيكل، والسكان يشعرون بذلك فيما يتعلق بالبنى التحتية والرفاه الاجتماعي (…) عملت أكثر من كل أسلافي من أجل المواطنين العرب؛ ليكونوا جزءا من النجاح الذي تحققه الدولة (إسرائيل)“.