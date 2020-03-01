في تصعيد عنيف.. الجيش السوري يقتحم مدينة الصنمين بريف درعا الشمالي

نفذت قوات تابعة لجيش النظام السوري ومسلحون موالون لها، فجر الأحد، اقتحاما شمل عملية أمنية ضد مدينة الصنمين بريف درعا الشمالي جنوب البلاد.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن اشتباكات عنيفة اندلعت بين مقاتلين سابقين لدى فصائل من المعارضة السورية من جهة، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة أخرى للسيطرة على المدنية.

وأضاف المرصد أن قصفا بالمدفعية الثقيلة من قبل قوات النظام ترافق مع الاشتباكات التي تركزت في الحيين الشمالي والغربي من الصنمين.

بين المرصد أن ”قوات النظام تسعى لفرض قبضتها الأمنية على المدينة ضاربة بعرض الحائط “التسويات والمصالحات” التي جاءت برعاية وضمانة روسية“.

وأشار المرصد إلى إصابة مدنيين جراء القصف والاشتباكات ومعلومات وأنباء عن سقوط قتيل وسط حالة من الذعر سادت المدنية، متهما قوات النظام بالسعي لفرض قبضتها الأمنية على المدينة ضاربة بعرض الحائط “التسويات والمصالحات” التي جاءت برعاية وضمانة روسية.

ومن الجدير ذكره أن العملية التي تنفذها قوات النظام تعد أكبر تصعيد في محافظة درعا منذ أن بسط النظام السوري سيطرته عليها بشكل كامل في تموز/يوليو عام 2018.