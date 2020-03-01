الجيش السوري يسقط طائرة مسيرة تركية ويغلق المجال الجوي فوق إدلب

قال الجيش السوري الحكومي، اليوم الأحد، إنه أغلق المجال الجوي في شمال غرب البلاد، خصوصا إدلب، أمام الطائرات والطائرات المسيرة، وذلك في أعقاب الإعلان عن إسقاط طائرة تابعة للحكومة السورية في إدلب، وفقا لما أوردته وكالة ”الأناضول“ التركية.

يأتي ذلك في الوقت الذي قالت فيه وكالة الأنباء السورية ”سانا“ إن ”وحدات من الجيش العربي السوري أسقطت اليوم طائرة مسيرة للنظام التركي فوق سراقب بريف إدلب الجنوبي الشرقي“، نافية أن يكون قد تم إسقاط أي طائرة سورية اليوم.

ونقلت الوكالة عن مصدر في القوات المسلحة السورية قوله إن ”القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة تعلن عن إغلاق المجال الجوي لرحلات الطائرات ولأي طائرات مسيرة فوق المنطقة الشمالية الغربية من سورية، وبخاصة فوق محافظة إدلب“.

وشدد على أنه ”سيتم التعامل مع أي طيران يخترق مجالنا الجوي على أنه طيران معادٍ يجب إسقاطه ومنعه من تحقيق أهدافه العدوانية“، لافتا إلى أن ذلك يأتي ”انطلاقا من التزام الجيش العربي السوري بواجباته الدستورية والوطنية في الدفاع عن سيادة الدولة وحماية أمنها وسلامة أراضيها“.

وأضاف المصدر العسكري أن ”قوات النظام التركي تستمر بتنفيذ أعمال عدوانية ضد قواتنا المسلحة العاملة في محافظة إدلب وما حولها، سواء باستهداف مواقع جنودنا الذين يواجهون الإرهابيين بشكل مباشر، أو عبر تقديم جميع أنواع الدعم للتنظيمات المسلحة المصنفة على لائحة الإرهاب وفق القانون الدولي“.

وشدد المصدر على أن ”هذه الأعمال العدوانية التركية المتكررة لن تنجح في إنقاذ الإرهابيين من ضربات الجيش العربي السوري، وهي تثبت تنصل النظام التركي من جميع الاتفاقات السابقة، بما في ذلك مذكرة سوتشي“، بحسب تعبيره.