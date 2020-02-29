ماكرون يحث تركيا وروسيا على الاتفاق على وقف إطلاق نار في سوريا

قال مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن الرئيس الفرنسي حث نظيريه الروسي والتركي السبت على وقف العمليات القتالية في سوريا والاتفاق على وقف دائم لإطلاق النار.

وأبلغ ماكرون نظيريه الروسي والتركي خلال اتصالين هاتفين منفصلين أنه“ يشعر بقلق عميق من الكارثة الإنسانية الجارية“ الناجمة عن هجوم سوريا وحلفائها في محافظة إدلب.

وقال مكتبه في بيان إن ”رئيس الجمهورية شدد على ضرورة الوقف الفوري للعمليات القتالية ودعا روسيا وتركيا إلى التوصل إلى وقف دائم ويمكن التحقق منه لإطلاق النار مثلما تعهدا لفرنسا وألمانيا خلال اجتماع القمة الرباعي الذي عقد في اسطنبول في خريف 2018“. وأبدى ماكرون أيضا تضامنه مع تركيا بشأن القتلى الذين سقطوا في صفوف قواتها في سوريا في الآونة الأخيرة وحث تركيا على التعاون مع الاتحاد الأوروبي بشأن تدفق المهاجرين.