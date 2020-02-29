المرصد: مقتل 26 جنديا سوريا بغارات لطائرات تركية مسيّرة شمال غرب البلاد

قتل 26 جنديا من الجيش السوري بغارات نفذتها طائرات تركية مسيّرة في شمال غرب سوريا، اليوم السبت، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأعلن المرصد ”مقتل 26 عنصرا من الجيش السوري جراء استهداف الطائرات المسيرة التركية مواقع قوات النظام في ريفي إدلب وحلب“.

وتأتي الغارات بعد ساعات على توعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالرد على مقتل 33 جنديا تركيا بغارة جوية نسبت لقوات النظام السوري في شمال غرب سوريا يوم الخميس الماضي، وبلغت الحصيلة 34 مع وفاة جندي تركي آخر متأثرا بجروحه.

وفي وقت مبكر من اليوم السبت، أكد أردوغان أن القوات السورية ”ستدفع ثمن“ هجماتها ضد الجنود الأتراك، حيث قال ”لا نريد أن تصل الأمور إلى هذه النقطة، لكنهم يرغموننا على ذلك، سوف يدفعون الثمن“.

وشنت قوات النظام السوري بغطاء من موسكو هجوما عسكريا منذ شهر كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي، ضد مناطق تسيطر عليها هيئة تحرير الشام (النصرة سابقا) وفصائل معارضة أخرى، وتنتشر فيها قوات تركية. ودفع الهجوم نحو مليون شخص – معظمهم نساء وأطفال – للنزوح، بحسب الأمم المتحدة.

وارتفع منسوب التوتر في الأسابيع الأخيرة بين أنقرة وموسكو، اللتين تدهورت علاقتهما جراء الانتهاكات لاتفاق سوتشي، الذي أبرمه الطرفان سنة 2018 لمنع أي هجوم للنظام السوري على إدلب، فيما نشرت تركيا نقاط مراقبة في شمال غرب سوريا بموجب الاتفاق.