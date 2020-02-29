عيّنهم نظام البشير بـ“استثناءات“.. إنهاء خدمات 109 من دبلوماسيي الخارجية السودانية

أنهت لجنة إزالة التمكين في السودان، اليوم السبت، خدمات 109 من العاملين بوزارة الخارجية السودانية، بحسب نائب رئيس اللجنة محمد الفكي سليمان.

وأوضح سليمان، في مؤتمر صحفي بالقصر الرئاسي في الخرطوم، أن ”الذين تم إنهاء خدماتهم تم تعيينهم في عهد الرئيس المخلوع عمر البشير بقرارات استثنائية“.

وأشار إلى أن قرار إنهاء الخدمات ”لم يشمل من تم تعيينهم بموجب اتفاقيات السلام“، مؤكدا أنه ”سيتم تعيين أكثر من 150 بالوزارة عبر تنافس نزيه وشفاف“.

وأعلنت اللجنة عن استرداد 15 محلجا للقطن إلى مشروع الجزيرة، بعدما كانت المحالج تدار بوساطة نقابات. ومحلج القطن هو ماكينة تفصل ألياف القطن عن بذوره بسرعة وسهولة.

وكلفت اللجنة وزارة المالية تشكيل لجنة لتسيير عدد من الاتحادات والنقابات، وحل الاتحاد القومي التعاوني وتشكيل لجنة لتسيير أعماله.

وأصدرت اللجنة أيضا قرارا بحل مفوضية تسجيل هيئات الشباب والرياضة بولاية الخرطوم، وحل مجلس إدارة منظمة جسور للتواصل التي أسسها وزير الخارجية الأسبق والقيادي في حزب البشير علي كرتي.

وفي السياق ذاته، أعلنت لجنة إزالة تفكيك النظام عن تكوين لجنة منفصلة لإزالة تفكيك الجامعات الحكومية والخاصة والتحقق من ممتلكاتها والعقارات التابعة لها وأنظمتها ومصادر تمويلها وقوانين الانتساب إليها.

وبدأ السودان في 21 من شهر أغسطس/آب الماضي، مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرا، يتقاسم خلالها السلطة عسكريون ومدنيون لإدارة المرحلة التي تلت حكم البشير (1989 – 2019).