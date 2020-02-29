الحكومة الفلسطينية: لا قنوات خلفية للتفاوض مع أمريكا حول ”صفقة القرن“

نفت الحكومة الفلسطينية، اليوم السبت، وجود قنوات خلفية مع الإدارة الأمريكية، للمفاوضات حول ”صفقة القرن“.

جاء ذلك في معرض تعقيبها على مزاعم، أدلى بها السفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، أمس الجمعة، بوجود قنوات خلفية للمفاوضات مع السلطة والحكومة الفلسطينيتين، بشأن خطة السلام الأمريكية.

وقال المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم: ”ننفي مزاعم السفير فريدمان، بوجود قنوات خلفية للمفاوضات مع الولايات المتحدة حول صفقة القرن“.

وشدد ملحم، في بيان صحفي، وصل ”إرم نيوز“ نسخة منه، على الرفض الفلسطيني لخطة السلام الأمريكية، مشيرا إلى مبادرة الرئيس محمود عباس المُعلنة أمام مجلس الأمن الدولي، مؤخرا“.

وتتضمن مبادرة الرئيس عباس، ”الدعوة إلى إنشاء آلية دولية بمشاركة الرباعية الدولية ومجلس الأمن الدولي، لعقد مؤتمر دولي لعملية السلام؛ لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، ورفض قبول واشنطن وسيطا وحيدا لهذه العملية“، وفق المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية.