عائلة السعافين: لا نثق بمحققي ”حماس“ ونطالب بمحاكمة عادلة لقتلة عصام‎

كذّبت عائلة السعافين في قطاع غزة ، البيان الصحفي الصادر عن وزارة الداخلية التابعة لحركة حماس بشأن وفاة نجلها عصام خلال احتجازه بمقر الأمن الداخلي التابع للحركة.

وقال محمد السعافين، شقيق عصام، إن الأمراض المزمنة التي تحدث عنها بيان وزارة الداخلية التابعة لحركة حماس ظهرت نتيجة للتعذيب الوحشي الذي تعرض له أخي، مؤكدًا أن شقيقه كان يعاني من مرض السكري فقط ولا توجد معه أي أمراض مزمنة أخرى.

وأضاف السعافين، خلال تصريح خاص لـ ”إرم نيوز“:“لو أن أخي لديه كل هذه الأمراض التي ذكرها البيان فإنه شرعًا وقانونًا لا يجوز استجوابه إلا بوجود طبيب، والأمراض التي ذكرت في البيان كلها كذب“.

وتابع السعافين:“تقرير الطب الشرعي الذي أصدرته داخلية حماس وأطباؤها كاذب، ولدينا تقرير من الطبيب الخاص في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان والذي أظهر تعرض عصام للتعذيب وظهور أمراض مزمنة عليه بسبب التعذيب الوحشي داخل سجون حماس“.

وأشار السعافين إلى أن ما حدث مع أخيه من مضاعفات كان ناتجًا عن المعاملة السيئة والتعذيب العنيف، وأن ذلك ظهر على جسده بعد تسلم الجثة من أمن حماس وقبل دفنه.

وأكمل السعافين:“أخي عصام شهيد رغمًا عنهم، ولا نحتاج لقرار من حماس بذلك، ونطالب بمحاكمة عادلة لكل من آذى الشهيد عصام، كما أننا لا نثق بتحقيقهم فهم الحاكم والجلاد بهذا الملف“.

ولفت السعافين، إلى أن عصام تم اختطافه ولم يتم اعتقاله بشكل قانوني، وبالتالي فإن كل ما ذكر على لسان أمن حماس ووزارة داخليتها كاذب، ولا أساس له من الصحة.

وفي وقت سابق من، اليوم السبت، قالت وزارة الداخلية التابعة لحماس، إنه في إطار متابعة قضية وفاة الموقوف (عصام أحمد السعافين)، شكّلت وزارة الداخلية والأمن الوطني، لجنة تحقيق للوقوف على أسباب الوفاة.

وأضافت الوزارة، في بيان صحفي:“خلصت اللجنة إلى أنه تم توقيف المواطن وفق الإجراءات القانونية بتاريخ 27 يناير الماضي، لدى جهاز الأمن الداخلي، بتهمة الإخلال بالأمن العام“.

وأكمل البيان:“تبين أن الموقوف يعاني من عدة أمراض مزمنة منها: تضخم في القلب، والسكري، وضغط الدم، منذ فترة طويلة، واتضح أنه لم يتم اتخاذ الإجراءات الكافية لمراعاة الوضع الصحي للموقوف أثناء فترة التوقيف“.

وبحسب البيان، فإنه فور تدهور الحالة الصحية للموقوف، تم نقله لتلقي العلاج في مستشفى الشفاء بتاريخ 22 فبراير، لكنه فارق الحياة في قسم العناية الفائقة في اليوم التالي بتاريخ 23 فبراير، كما أثبت تقرير الطب الشرعي الأمراض المزمنة التي يعاني منها الموقوف.

وأشار البيان، إلى أن تقرير الطب الشرعي أوضح أن سبب الوفاة ناتج عن تضخم عضلة القلب، وانسداد الشريان التاجي، وهما مرضان قديمان يعاني منهما الموقوف، وفق زعم الوزارة التابعة لحماس.

وقررت الوزارة، اعتبار عصام شهيدًا من شهداء الوطن، وأنها ستتحمل الأضرار الناتجة عن حالة الوفاة، وفق التوصيات الناتجة عن لجنة التحقيق في معالجة الأخطاء.