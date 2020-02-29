مقتل 3 من الحشد العشائري بهجوم لداعش شمال بغداد

قتل 3 من الحشد العشائري بهجوم مسلح شنه تنظيم داعش، السبت، في شمالي العاصمة العراقية بغداد، وفق ما أعلنت خلية الإعلام الأمني.

وقالت الخلية: إن ”ثلاثة مقاتلين من الحشد العشائري استشهدوا بإطلاق نار مباشر من قبل عناصر عصابات داعش الإرهابية في منطقة هور الباشا شمالي العاصمة بغداد“، موضحة أن ”القوات الأمنية تجري عملية تفتيش بحثا عن العناصر التي أقدمت على هذا العمل الإرهابي“، دون كشف مزيد من المعلومات.

وأعلن العراق في كانون الأول/ديسمبر الماضي، النصر على تنظيم داعش، الذي سيطر على ما يقرب من ثلث مساحة البلاد العام 2014، لكن التنظيم ما زال ينفذ هجمات وتفجيرات في بغداد وأرجاء مختلفة من العراق.