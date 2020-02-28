أنباء عن مقتل 10 من حزب الله في قصف تركي على إدلب

تواردت أنباء عن مقتل 10 عناصر من قوات حزب الله اللبناني وإصابة 50 آخرين بجروح، نتيجة غارات جوية للجيش التركي على مواقع للحزب في إدلب شمال سوريا.

وكتب الصحافي الإيراني المقرب من الحرس الثوري الإيراني، حسين داليريان، السبت، على ”تويتر“، إن ”10 من قوات حزب الله استشهدوا (قتلوا) فيما أصيب 50 آخرون بجروح، نتيجة غارة جوية للجيش التركي على مقر لحزب الله اللبناني في إدلب“.

فيما قال موقع ”رجا نيوز“ المقرب من معسكر المتشددين في إيران، إن 4 من عناصر حزب الله لقوا مصرعهم في القصف التركي بحسب قوله.

وأضاف الموقع إن الجنود الأربعة الذين لقوا مصرعهم في الغارة التركية هم (عيسى علي برجي، وعلي عيسى قاسم، ومحمد جمال ترشيشي، وأحمد الحمود)“.

ولم يعلن حزب الله اللبناني حتى الآن عن الهجوم.

وتشهد مدينة إدلب توتراً بين قوات النظام السوري المدعومة من روسيا وإيران وبين المعارضة المدعومة من تركيا.

ومساء الخميس، أعلنت تركيا مقتل 33 جنديا من قواتها وأصيب 32 آخرين، في قصف جوي شنته قوات النظام السوري على تجمع لهم في محافظة إدلب.