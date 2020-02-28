إسرائيل تغلق معابر غزة والضفة الغربية تزامنا مع انتخابات الكنيست 

قررت إسرائيل اليوم الجمعة فرض إغلاق شامل على معابر الضفة الغربية، وقطاع غزة يوم الإثنين المقبل، الذي يتزامن مع بدء انتخابات الكنيست الـ23 المرتقبة.

وأفاد من يسمى بـ“منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية“ في المناطق الفلسطينية المحتلة، بأنه سيتم فرض إغلاق عام على منطقة الضفة الغربية ومعابر قطاع غزة، يوم انتخابات الكنيست الـ23، اعتبارا من يوم الإثنين المقبل الموافق 2 آذار/مارس 2020.

وأشار إلى أنه بموجب تقييم الأوضاع الأمنية وإقرار الجهات السياسية، سيبدأ الإغلاق في منتصف ليلة الإثنين، وسينتهي في منتصف ليلة الثلاثاء.

وتخشى المنظومة الأمنية الإسرائيلية، من تردي الأوضاع خاصة في ظل الهدوء النسبي بعد جولة التصعيد الأخيرة مع قطاع غزة، ما سيؤثر على سير الانتخابات الإسرائيلية.