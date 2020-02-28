تركيا تطلب حظرا جويا في سوريا.. و“الناتو“ يجتمع اليوم لبحث الوضع

طالبت تركيا، اليوم الجمعة، ”القوى العالمية“ بفرض منطقة حظر طيران في سوريا من أجل ”حماية مئات الآلاف من النازحين“ بسبب الاشتباكات، وذلك بعد مقتل 33 جنديا تركيا في ضربات جوية سورية في منطقة إدلب.

وقال مسؤول تركي كبير لـ“رويترز“، في ساعة متأخرة أمس الخميس إن أنقرة لن تمنع من الآن فصاعدا حوالي أربعة ملايين لاجئ تستضيفهم من الوصول إلى أوروبا.

وكتب فخر الدين ألتون رئيس مكتب الاتصالات في الرئاسة التركية على تويتر أن ”روسيا وإيران اللتين تدعمان الرئيس السوري بشار الأسد ستفقدان كل مصداقيتهما إذا لم يوقفا القتال في منطقة إدلب“.

في سياق متصل، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، إن سفراء الحلف سيجتمعون اليوم الجمعة، بطلب من تركيا، لإجراء مشاورات بشأن التطورات في سوريا بموجب المادة 4 من معاهدة الحلف، وذلك بعد مقتل 33 جنديا تركيا في غارة جوية سورية بمنطقة إدلب.

وكتب ستولتنبرغ على ”تويتر“: ”اليوم سيجتمع مجلس الحلف بطلب من تركيا للتشاور بشأن الوضع في سوريا بموجب المادة 4 من معاهدة واشنطن التي أسست الحلف“.

وبموجب تلك المادة، يمكن لأي بلد عضو في الحلف طلب إجراء مشاورات إذا كان يعتقد أن سلامة أراضيه أو استقلاله السياسي أو أمنه معرض للخطر.

وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قد تحدث مع ستولتنبرغ عبر الهاتف، أمس الخميس.