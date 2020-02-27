 إسرائيل تصادر 4 ملايين دولار حولت من إيران لحركة حماس في غزة – إرم نيوز‬‎

إسرائيل تصادر 4 ملايين دولار حولت من إيران لحركة حماس في غزة

إسرائيل تصادر 4 ملايين دولار حولت من إيران لحركة حماس في غزة

المصدر: غزة- إرم نيوز

قالت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، إن وزير الدفاع الإسرائيلي، نفتالي بينت، أمر بمصادرة 4 ملايين دولار حُوّلت من إيران إلى حركة حماس في قطاع غزة.

وذكر بيان صادر عن وزارة الدفاع الإسرائيلية أن مبلغا بقيمة 4 ملايين دولار، تم تحويله إلى شركة صرافة مقرها غزة اسمها ”المتحدون“، ويملكها رجل الأعمال الفلسطيني زهير شملخ.

وأوضح البيان أن متابعة الملف تمت من قِبل شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي، والمقر الوطني لمكافحة الإرهاب الاقتصادي.

وبحسب البيان فإن هذه الأموال موجهة من إيران لصالح تطوير البنية التحتية ودفع رواتب عناصر من حركة حماس، وشراء أسلحة ووسائل قتالية.

وأمر وزير الجيش الإسرائيلي نفتالي بينت، بملاحقة رجل الأعمال الفلسطيني زهير شملخ وعائلته في أي مكان في العالم، عن طريق تقييد تحركاتهم بالإضافة لتقييد الأنشطة المالية الخاصة بشركته من الهيئات المالية الدولية.

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