الجيش الليبي يسقط طائرة تركية مسيرة جنوب طرابلس

أسقطت دفاعات الجيش الوطني الليبي اليوم الثلاثاء، طائرة عسكرية تركية مسيرة جنوب العاصمة طرابلس.

وقالت غرفة عمليات المنطقة الغربية في بيان، إن الطائرة من نوع ”بيرقدار“ أقلعت من مطار معتيقة، وجرى إسقاطها حينما كانت تستعد لاستهداف وحدات عسكرية في محور الأحياء البرية.

وأكدت الغرفة أن ”الجيش بالمرصاد لأي تحرك للمليشيات والمرتزقة أو الطيران التركي حتى تحرير طرابلس“.