الكويت تدعو رعاياها لمغادرة العراق بسبب كورونا

دعت السفارة الكويتية في العراق، اليوم الثلاثاء، رعاياها إلى التواصل معها لتسهيل عودتهم إلى البلاد، وذلك بعد تسجيل حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في مدن عراقية.

وقالت السفارة في بيان:“نهيب بكافة المواطنين الكويتيين المتواجدين داخل الأراضي العراقية التواصل مع السفارة، ليتسنى لها تقديم ما يحتاجونه من مساعدة وترتيب الإجراءات اللازمة لتسهيل عودتهم بالسرعة الممكنة“.

ودعت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، في وقت سابق، اليوم الثلاثاء، إلى تعطيل جميع المدارس والجامعات في البلاد لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة العراقية عن تسجيل 4 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، في محافظة كركوك شمال البلاد.