محكمة سودانية تقضي بسجن ”مغني الثورة“ دسيس مان

قضت محكمة سودانية، اليوم الثلاثاء، بسجن الناشط محمد يحيى الشهير بـ“دسيس مان“، أو مغني الثورة؛ وذلك على خلفية تهديده شرطيا بالفصل من الخدمة.

وأصدرت محكمة الأوسط الجنائية في العاصمة السودانية الخرطوم، حكمها على ”دسيس مان“ بالسجن أربعة أشهر وغرامة عشرة آلاف جنيه سوداني؛ بتهمة تهديد موظف عام.

واتهمت الشرطة الناشط الشهير بـ“تهديد أحد أفرادها بالفصل من الخدمة“؛ عقب توقيفه في الطريق العام وسط الخرطوم.

وأطلقت النيابة، قبل نحو أسبوعين، سراح ”دسيس“ بالضمان، ثم عاودت القبض عليه وقدمته للمحكمة، اليوم الثلاثاء.

واشتهر ”دسيس مان“ خلال فترة اعتصام المحتجين بساحة القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية في الخرطوم، في يونيو/ حزيران الماضي، من خلال هتافات وأغان يرددها في ساحة الاعتصام، قبل الإطاحة بحكم الرئيس عمر البشير، في 11 أبريل/ نيسان الماضي.