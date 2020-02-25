تبون يلتقي تميم في الجزائر

المصدر: ا ف ب

بدأ أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، الثلاثاء، محادثات في الجزائر مع الرئيس عبد المجيد تبون بمناسبة زيارة رسمية تستغرق يوما واحدا، حسب وكالة الأنباء الجزائرية.

ووصل الشيخ تميم إلى الجزائر في وقت سابق، قادما من الجارة تونس، حيث أجرى زيارة الاثنين والثلاثاء، وكان في استقباله الرئيس الجزائري ووزير الخارجية صبري بوقادوم.

وتعد زيارة الشيخ تميم بن حمد، الثالثة لرئيس دولة إلى الجزائر منذ انتخاب الرئيس تبون في كانون الأول/ديسمبر بعد زيارة الرئيس التركي رجب طيّب أردوغان في كانون الثاني/يناير، ثم الرئيس التونسي قيس سعيّد في الـ 2 من شباط/فبراير.

والجزائر وقطر من أكبر منتجي ومصدري الغاز في العالم، كما استثمرت الدوحة بواسطة مجموعة ”قطر ستيل“ في إنشاء مصنع للحديد والصلب شرق الجزائر بطاقة إنتاج 4,2 مليون طن سنويا وبتكلفة بلغت ملياري دولار.