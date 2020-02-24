إسرائيل تشن غارات جديدة على غزة

واصلت المقاتلات الحربية الإسرائيلية، مساء يوم الإثنين، شن غارات عنيفة على مواقع وأهداف فلسطينية تابعة لحركة ”الجهاد الإسلامي“ في مناطق بقطاع غزة، رغم إعلان الحركة وقف إطلاق الصواريخ على البلدات الإسرائيلية المحاذية للقطاع.

وشنت المقاتلات الإسرائيلية غارات على مواقع تتبع للجناح المسلح لحركة الجهاد، في أنحاء متفرقة من قطاع غزة.

كما تشهد أجواء القطاع تحليقا مكثفا للطائرات الحربية، والطائرات المُسيّرة، فيما تسمع بين الفينة والأخرى أصوات انفجارات ناجمة عن القصف الإسرائيلي.

وأعلنت ”سرايا القدس“، مساء يوم الإثنين، أنها ”أنهت ردها العسكري“ على القصف الإسرائيلي الذي استهدف غزة ودمشق، وأسفر عن مقتل 3 من عناصرها.

وسبق لسرايا القدس أن أعلنت مسؤوليتها عن إطلاق قذائف من القطاع باتجاه البلدات الإسرائيلية المحاذية للقطاع.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق أنه رصد إطلاق 50 قذيفة من غزة، يوم الإثنين، تم اعتراض نحو 90 % منها، بواسطة منظومة القبة الحديدية.

وبدأ التوتر، أمس الأحد، حينما قتل الجيش الإسرائيلي أحد عناصر سرايا القدس، ويدعى محمد الناعم (27 عاما)، وأصاب 3 آخرين، قرب السياج الأمني جنوبي القطاع.

ومساء الأحد، قصف الجيش الإسرائيلي موقعا لحركة الجهاد قرب العاصمة السورية دمشق، ما أسفر عن مقتل شخصين.