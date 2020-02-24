العراق.. قوة أمريكية تعتقل قياديا في الحشد الشعبي

اعتقلت قوة أمريكية، يوم الاثنين، القيادي في الحشد الشعبي معدي كرب العبيدي في محافظة الأنبار غربي العراق، وفق ما أعلنته وسائل إعلام محلية.

ونقلت تلك الوسائل عن مصادر أمنية عراقية قولها إن ”قوة أمريكية اعتقلت معدي كرب السمرمد العبيدي، وهو أحد قيادات الحشد العشائري (يتبع الحشد الشعبي) في محافظة الأنبار”.

وأضافت المصادر أن ”الاعتقال تم بعد مداهمة منزل العبيدي، في حي الشهداء التابع لناحية البغدادي غربي مدينة هيت“.

وتابعت أن ”عملية الإنزال الجوي الأمريكي على منزل شيخ عشيرة العبيد في البغدادي والقيادي في حشد الأنبار العشائري معدي العبيدي تمت بمساندة قوات عراقية، حيث طوقت منزله في الساعة الواحدة والنصف ليلة أمس، وبعدها قامت القوات الامريكية باقتحام الدار واعتقاله“.

ويشغل العبيدي منصب آمر الفوج الثاني في الحشد العشائري.

وهذه ليست المرة الأولى التي تعتقل فيها قوة أمريكية قياديا في الحشد الشعبي بمحافظة الأنبار، حيث نفذت سابقا عدة عمليات بينها القبض مطلع العام الحالي، على نصير العبيدي المتهم بقصف قاعدة عين الأسد الجوية التي تشغلها القوات الأمريكية في الأنبار.