الجيش السوري يسيطر على 3 قرى بريف إدلب الجنوبي

سيطرت قوات الجيش السوري الحكومي، اليوم الاثنين، على 3 قرى جديدة في ريف إدلب الجنوبي، هي: ركايا، وكفرسجنة، والفقير حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وذكر المرصد أن ”قوات النظام سيطرت على ركايا جنوب إدلب بعد اشتباكات عنيفة مع قوات النظام والمسلحين الموالين لها، فيما لا تزال الاشتباكات العنيفة قائمة في محيط كفرسجنة وقرية الفقير جنوب إدلب، وسط محاولة تقدم لقوات النظام على تلك القرى.

وكان ”المرصد السوري“ رصد قبل قليل سيطرة قوات النظام والمسلحين الموالين لها على قرى حنتوتين والشيخ دامس بريف إدلب الجنوبي، بعد معارك عنيفة مع الفصائل، وفق بيان له.

ووقعت اشتباكات وقصف بري متبادل بين الفصائل من جهة، وقوات الجيش السوري الحكومي من جهة أخرى، على المحاور شرق مدينة إدلب بالقرب من طريق ”m4“.

وواصل الجيش الروسي قصف مناطق ”خفض التصعيد“، إذ تناوبت بضع طائرات على قصف بلدة كفرنبل وكفرسجنة وإحسم، وفقا للمرصد السوري.

وارتفع بذلك عدد الغارات التي شنتها الطائرات الحربية الروسية التي قصفت أرياف إدلب وحلب واللاذقية إلى 132 غارة كما ارتفع تعداد الغارات من طائرات النظام الحربية التي قصفت ريفي إدلب وحلب إلى 28 غارة.

ووثق المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 11 عنصرا من الفصائل بينهم 7 من المتشددين، وذلك خلال الاشتباكات والقصف على محوري الشيخ دامس وحنتوتين، فيما قتل 8 من قوات النظام خلال الاشتباكات ذاتها.