تعليق الدراسة في مستوطنات غلاف غزة بسبب التصعيد العسكري

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلية، تعطيل الدراسة في كافة مناطق وبلدات غلاف قطاع غزة، بعد ازدياد حدة التصعيد بين الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة وإسرائيل، والذي تضمن شن غارات على غزة وإطلاق عشرات الصواريخ من غزة على إسرائيل.

وقالت صحيفة ”يديعوت أحرنوت“ الإسرائيلية، إن ”قيادة الجبهة الداخلية بالجيش الإسرائيلي أعلنت أنه لا تعليم يوم الاثنين، في عسقلان وسديروت ونيتيفوت وكافة مستوطنات غلاف غزة“.

وجاء القرار الإسرائيلي كمؤشر على استمرار التصعيد بين قطاع غزة وإسرائيل، حيث بدأت الطائرات الإسرائيلية شن أكثر من 25 غارة على مواقع لحركة الجهاد الإسلامي في غزة، كما استهدفت عددًا من نشطاء الحركة خلال محاولتهم إطلاق الصواريخ على إسرائيل.

وأطلقت سرايا القدس الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي، رشقات صاروخية مكثفة صوب عدد من مناطق غلاف قطاع غزة، ردًا على مقتل أحد عناصرها والتنكيل بجثته على الحدود الشرقية جنوب القطاع.

وتضرر منزل في مستوطنة سديروت المحاذية لقطاع غزة، نتيجة سقوط صواريخ من القطاع، فيما قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن عددًا من الإسرائيليين أصيبوا خلال هروبهم للملاجئ، ووصفت جراحهم بالطفيفة.