الجيش الإسرائيلي يقصف أهدافا للجهاد الإسلامي في سوريا (فيديو)

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، شن غارات على أهداف تابعة لحركة الجهاد الإسلامي في سوريا، بالتزامن مع غارات كان يشنها على قطاع غزة، ردًا على إطلاق صواريخ من غزة على المستوطنات الإسرائيلية.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إن ”الجيش الإسرائيلي شن سلسلة غارات ضد أهداف تابعة لمنظمة الجهاد الإسلامي جنوب مدينة دمشق، بالإضافة إلى عشرات الأهداف التابعة لمنظمة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة“.

#عاجل شن جيش الدفاع قبل قليل سلسلة غارات ضد أهداف إرهابية تابعة لمنظمة #الجهاد_الإسلامي جنوب مدينة #دمشق بالإضافة إلى عشرات الأهداف الإرهابية التابعة لمنظمة الجهاد الإسلامي في قطاع #غزة — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) February 23, 2020

وأضاف في تغريدة أخرى: أن ”القصف استهدف منطقة عدلية في ريف دمشق، حيث تم استهداف موقع تابع للجهاد الإسلامي الذي يعتبر معقلًا مهمًا للحركة في سوريا“.

وتابع: أن ”الموقع تجري المنظمة فيه عملية بحث وتطوير لوسائل قتالية مع ملاءمتها لإنتاج في قطاع غزة وللإنتاج المحلي داخل سوريا“.

#عاجل في منطقة #عدلية في ريف #دمشق تم استهداف موقع تابع للجهاد الإسلامي الذي يعتبر معقلًا مهمًا للحركة في #سوريا. في الموقع تجري المنظمة عملية بحث وتطوير لوسائل قتالية مع ملاءمتها لإنتاج في قطاع #غزة وللإنتاج المحلي داخل سوريا — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) February 23, 2020

وقالت وكالة الأنباء السورية ”سانا“، إن ”الدفاعات الجوية تصدت لدفعة صواريخ معادية قادمة من فوق الجولان السوري المحتل“، كما نشرت مقاطع فيديو للتصدي للصواريخ الإسرائيلية.

وكان الجيش الإسرائيلي قد شن سلسلة غارات على مواقع عسكرية تابعة لحركة الجهاد الإسلامي شمال وجنوب قطاع غزة، بأكثر من 20 غارة، فيما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية سقوط 4 إصابات جراء هذا القصف.