مقتل وإصابة 10 بينهم عناصر أمن في هجمات ببغداد وديالى

قُتل 4 عراقيين وأصيب 6 آخرون بجروح، بينهم عناصر أمن، في هجمات متفرقة بالعاصمة ومحافظة ديالى شرقي البلاد.

وقالت قيادة شرطة بغداد في بيان، إن ”عنصرا في شرطة المرور قتل، إثر هجوم بمنطقة حي البتول جنوب شرق بغداد، فيما قتل مدني في هجوم مسلح بمنطقة حي النصر شرق بغداد”.

وأضافت القيادة أن ”موظفا في وزارة التربية قتل إثر هجوم مسلح شنه مجهولون يستقلون دراجة نارية بمدينة الصدر شرق بغداد“.

وتابع البيان أن ”3 مدنيين أصيبوا بجروح في انفجار عبوة ناسفة بمنطقة اللطيفية جنوبي بغداد، وهجوم مسلح بمنطقة الكرادة وسط بغداد“.

وفي محافظة ديالى شرقي بغداد، قتل مدني بهجوم شنه مسلحون وسط المحافظة، فيما أصيب 3 عناصر شرطة في هجوم لمسلحي ”داعش“ استهدف حاجزا أمني شمال شرقي المحافظة، وفق مصدر أمني بوزارة الداخلية.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش العراقي، مقتل اثنين من مسلحي تنظيم ”داعش“ الإرهابي، خلال عملية مداهمة في محافظة ديالى شرقي البلاد، وفقا لبيان صدر عن وزارة الدفاع.