غارات إسرائيلية على قطاع غزة

قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية، مساء الأحد، عددًا من المواقع العسكرية التابعة لسرايا القدس الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي، ردًا على إطلاق رشقات صاروخية من غزة صوب المستوطنات الإسرائيلية.

واستهدف القصف الإسرائيلي، موقعًا عسكريًا في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، كما استهدف موقعًا آخر جنوب القطاع، في وقت تواصل الطائرات الإسرائيلية بمختلف أنواعها التحليق في سماء القطاع.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أردعي، في بيان مقتضب: ”في هذه الساعة يشن جيش الدفاع غارات ضد أهداف تابعة لمنظمة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة“.

ولم يتضح على الفور طبيعة الأهداف المستهدفة، فيما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية سقوط 4 مصابين جراء الاستهداف الإسرائيلي.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق 21 قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، اعترض 13 منها.

فيما أعلنت ”سرايا القدس“، الجناح العسكري لحركة ”الجهاد الإسلامي“، في بيان، مسؤوليتها عن إطلاق تلك الصواريخ تجاه مستوطنات إسرائيلية.

وأوضحت أن ذلك يأتي ردا على قتل الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم، أحد عناصرها ويدعى محمد الناعم (27 عاما)، وإصابته لـ3 آخرين، قرب السياج الأمني، جنوب القطاع.

وقال الناطق باسم السرايا أبو حمزة، في تغريدة عبر ”تويتر“: ”اختراق وتوغل آليات العدو الصهيوني واستهدافها لأحد مجاهدينا داخل حدود قطاع غزة بشكل وحشي ومجرم، عدوان واضح يجب على العدو أن يتحمل نتائجه“.