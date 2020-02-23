صواريخ مصدرها غزة تستهدف مستوطنات إسرائيلية

أطلقت فصائل فلسطينية مسلحة في قطاع غزة، يوم الأحد، عددا من الصواريخ صوب مستوطنات غلاف القطاع.

وجاء إطلاق الصواريخ، بعد تهديدات من قبل ”سرايا القدس“، الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي، بالرد على استشهاد أحد عناصرها على الحدود الشرقية جنوب قطاع غزة.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن صافرات الإنذار دوت في بلدات عسقلان وإسدود ومستوطنات غلاف قطاع غزة، بعد إطلاق رشقات صاروخية من غزة.

وكان الناطق باسم ”سرايا القدس“، قد توعد بالرد على استهداف الجيش الإسرائيلي، لأحد عناصرها على الحدود الشرقية جنوب قطاع غزة.

وقال في تغريدة عبر حسابه على موقع ”تويتر“ إن ”اختراق وتوغل آليات العدو واستهدافها لأحد مجاهدينا داخل قطاع غزة بشكل وحشي ومجرم هو عدوان واضح يجب على العدو أن يتحمل نتائجه“.

وأثار مقطع فيديو وثقه فلسطينيون، لتنكيل جرافة إسرائيلية بجثمان الشهيد الفلسطيني حالة غضب واسعة في صفوف الفلسطينيين، الذين طالبوا الفصائل الفلسطينية بالرد على تلك الجريمة.

وفي السياق ذاته، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه عزز من نشر منظومة اعتراض الصواريخ ”القبة الحديدية“ في مناطق جنوب ووسط إسرائيل، عقب تصاعد التوتر مع غزة.