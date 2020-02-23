وفاة موقوف لدى حماس إثر تدهور حالته الصحية بسجن في غزة 

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني التابعة لحركة حماس في غزة، الأحد، عن وفاة موقوف إثر تدهور حالته الصحية بشكل مفاجئ.

وقالت الوزارة في بيان صحفي إن ”تدهورا مفاجئا على الحالة الصحية للموقوف عصام السعافين (39 عاما) استدعى نقله لمستشفى الشفاء وسط مدينة غزة، حيث توفي فجر الأحد“، مشيرة إلى أنه ”تم تشكيل لجنة تحقيق في الحادثة، وأنه سيتم عرض الجثة على الطب الشرعي لمعرفة أسباب الوفاة“.

في السياق، قالت وسائل إعلام محلية إن الموقوف السعافين اعتقل قبل نحو شهر على خلفية سياسية من منزله من قبل جهاز الأمن الداخلي التابع لحركة حماس، وإنه تعرض لتعذيب قاسٍ من قبل عناصر الأمن التابع للحركة، الأمر الذي أدى إلى وفاته“.

يذكر أن جهاز الأمني الداخلي يعتقل العشرات من الفلسطينيين في غزة على خلفيات سياسية وانتماءات تنظيمية، كما أن عددا من مؤسسات حقوق الإنسان وثقت استخدام الجهاز الأمني للتعذيب كوسيلة ضد الموقوفين.