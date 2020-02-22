جرحى بانفجار 7 عبوات ناسفة في بغداد

انفجرت اليوم السبت، 7 عبوات ناسفة في عدد من مناطق العاصمة العراقية بغداد، بشكل متزامن، ما تسبب في إصابة 15 شخصا.

وقال مصدر أمني عراقي، إن ”سبع عبوات ناسفة انفجرت في منطقة (المعالف، الشعب، الحبيبية، المشتل)، في جانب الرصافة من العاصمة بغداد، فيما انفجرت عبوات في منطقة (الشعلة، منطقة ابو دشير، ومنطقة الزعفرانية)، في جانب الكرخ من العاصمة العراقية“.

وبين المصدر، أن ”العبوات انفجرت في وقت واحد، وحصيلة هذه الانفجارات أسفرت عن جرح 15 شخصا بجروح مختلفة، دون وقوع أي قتلى، وهذه حصيلة أولية قابلة للزيادة“.

وأعلن العراق في عام 2017 النصر على تنظيم داعش، الذي سيطر على ما يقرب من ثلث مساحة البلاد العام 2014، لكن التنظيم مازال ينفذ هجمات وتفجيرات في بغداد وأرجاء مختلفة من البلاد.