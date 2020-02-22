تظاهرة ضد الفساد في كردستان العراق‎ (صور وفيديو)

المصدر: إ ف ب

تظاهر آلاف الأكراد اليوم السبت، في السليمانية ثاني كبرى مدن إقليم كردستان العراق، ضد السلطات المحلية، بسبب تفشي الفساد وضعف الخدمات الأساسية.

تأتي التظاهرة في وقت تشهد فيه بغداد والمحافظات الجنوبية حركة احتجاجية منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي ضد الطبقة السياسية الحاكمة في البلاد.

ورغم أن الإقليم يشهد وضعا أمنيا مستقرا، بالإضافة إلى تنمية وإعمار أفضل من بغداد والجنوب، إلا أن الغضب الشعبي ضد السلطات يتجدد بين فترة وأخرى.

ونظمت التظاهرة في ساحة ازادي وسط السليمانية بدعوة من رئيس حركة ”الجيل الجديد“ ساشوار عبد الواحد، الذي دخل ميدان السياسة منذ فترة غير بعيدة وحصل على أربعة نواب في البرلمان الاتحادي وثمانية مقاعد في برلمان الإقليم.

وألقى عبد الواحد كلمة قال فيها إن ”السلطة في الإقليم طوال 29 عاما في الحكم فشلت في إدارة المنطقة، لكن نحن عن طريق التظاهرات نعيد الأمل للشباب وكافة المجتمع الكردي“.

واعد || بالفيديو:: اشتباكات بين ”قوات الشغب“ والمتظاهرين المنددين بتفشي الفساد و سيطرة الاحزاب على السلطة في محافظة #السليمانية شمالي #العراق. pic.twitter.com/I16sXuQQe1 — وكالة أنباء العراق الدولية – واعد (@wa3ediq) February 22, 2020

وأضاف الشاب الذي تعرض للاعتقال عدة مرات في الإقليم أن ”السلطة تريد أن تسلك التظاهرات طريق العنف، لكننا سنبقى سلميين حتى النهاية“.

وأشار إلى أن ”تظاهرة اليوم خطوة أولى لنضالنا المدني وستأتي الخطوات الأخرى في الأيام اللاحقة“.

وتهيمن عائلة طالباني على المشهد السياسي في السليمانية، وكذلك عائلة بارزاني في أربيل بشكل كامل، لكن هناك محاولات من بعض الأحزاب الصغيرة المناهضة لهذا النفوذ، إلا أن تحركها يبقى بدون نتيجة تقريبا.

مسيرات حاشدة في السليمانية تندد بتفشي الفساد و سيطرة الاحزاب pic.twitter.com/RByDqVzRlx — Basra Today || البصرة اليوم (@basratoday__) February 22, 2020

وأكد تقرير حديث للأمم المتحدة أن 36% من سكان إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي يعيشون بأقل من 400 دولار في الشهر.

وفي كانون الأول ديسمبر عام 2017، اندلعت حركة احتجاج في محافظة السليمانية ضد حكومة الإقليم واتهمتها بـ“بالفساد“، ما أدى إلى مقتل خمسة متظاهرين على يد الشرطة.