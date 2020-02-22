السودان.. تشكيل لجنة للتحقيق بشأن استخدام العنف ضد المدنيين

أعلن رئيس الحكومة الانتقالية في السودان، عبد الله حمدوك، فجر اليوم السبت، تشكيل لجنة عليا برئاسة النائب العام للتحقيق بشأن استخدام العنف ضد المدنيين في مليونية ”رد الجميل“ التي وقعت ”الخميس“ بالعاصمة الخرطوم.

وقال حمدوك في بيان تلفزيوني، إن اللجنة سترفع توصياتها خلال أسبوع بشأن استخدام عنف السلطات مع المحتجين السلميين.

وأدى استخدام الشرطة الغاز المسيل للدموع والهراوات، إلى عشرات الإصابات وسط المحتجين.

واحتج مئات السودانيين، على استخدام السلطات العنف ضد المدنيين، وأغلقوا عددا من الطرق الرئيسة بالخرطوم يومي الخميس والجمعة الماضيين، وأشعلوا الإطارات منددين باستخدام العنف ضد المحتجين في مليونية ”رد الجميل“، والمطالبة بإعادة هيكلة الجيش.

والثلاثاء، أصدر رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان كشوفات تقاعد شملت ضباطا انحازوا لثورة ديسمبر 2018، التي أطاحت بنظام الرئيس السابق عمر البشير في ١١ ابريل/ نيسان الماضي.