مسلحون يختطفون ناشطًا في الحراك الشعبي وسط بغداد

قال مصدر أمني عراقي، اليوم السبت، إن مسلحين مجهولين إختطفوا ناشطا في الحراك الشعبي بعد خروجه من ساحة التحرير وسط بغداد، وإقتادوه الى جهة مجهولة.

وأضاف المصدر أن ”الناشط في الحراك الشعبي رعد ماضي أختطف في ساعة متأخرة من ليلة الجمعة بعد خروجه من ساحة التحرير وتوجهه الى منزله“.

وأوضح المصدر أن ”قوات الأمن لاتمتلك معلومات دقيقة عن الجهات التي اختطفت ماضي، لكنها تجري عمليات بحث وجمع معلومات من مصادرها المنتشرة في العاصمة“.

ويتعرض ناشطون في الاحتجاجات إلى هجمات منسقة، من قبيل عمليات اغتيال واختطاف وتعذيب في أماكن سرية منذ اندلاع الاحتجاجات.