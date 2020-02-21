إقليم كردستان العراق يغلق معابره الأربعة مع إيران بسبب كورونا ‎

أعلنت حكومة إقليم كردستان في العراق اليوم الجمعة، إغلاق جميع المعابر مع إيران أمام الحركة التجارية، للوقاية من فيروس كورونا.

وقالت وزارة الداخلية في تعميم: ”تقرر إغلاق المنافذ الحدودية، مع إيران إلى إشعار آخر“.

وأضاف أن ”حكومة الإقليم ستسمح بدخول المواطنين المتواجدين في إيران، بشرط إجراء فحوص ووضعهم تحت المراقبة“.

ويأتي ذلك إثر إعلان إحصائية لضحايا جدد للفيروس في عدة مناطق إيرانية.

ويوم أمس علقت الخطوط الجوية العراقية رحلاتها إلى إيران حتى إشعار آخر، بينما لم يتضح بعد ما إذا كانت الطائرات الإيرانية ستُمنع كذلك من الهبوط في مطار بغداد.

ويمتلك إقليم كردستان، أربعة منافذ حدودية رسمية مع إيران، وهي حاج عمران وباشماخ وبرويز خان وكرمك.