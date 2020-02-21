مسؤول فلسطيني: نواصل الاتصالات لترتيب زيارة وفد منظمة التحرير إلى غزة

كشف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف، عن استمرار الاتصالات بشأن زيارة وفد المنظمة إلى قطاع غزة، بعد إرجاء موعدها قبل نحو ثلاثة أسابيع.

وقال أبو يوسُف في تصريح لـ“إرم نيوز“، إن ”الاتصالات ما زالت قائمة بشأن زيارة وفد منظمة التحرير إلى القطاع“.

ولم يوضح المسؤول إذا ما كانت الاتصالات تجري بشكل مباشر مع حركة حماس، التي تدير قطاع غزة، أم عبر وسطاء من فصائل فلسطينية.

وأضاف: ”نعتقد أن هناك أهمية كبيرة لوصول وفد المنظمة إلى غزة؛ للشروع في إنهاء الانقسام، واستعادة الوحدة الوطنية“.

ولم يتسن الحصول على تعقيب من حركة حماس، حول ما ورد على لسان أبو يوسف.

وقال عضو اللجنتين ”التنفيذية“ لمنظمة التحرير و“المركزية“ لحركة ”فتح“، عزام الأحمد، إن ”حماس تعرقل وصول وفد من المنظمة برام الله إلى قطاع غزة“.

وأضاف الأحمد في تصريح له: ”نحن لا نحلم بلقاء حماس (…) نريد أن نذهب ونجتمع لوضع برنامج عملي مرحلي لمدة شهر أو اثنين، لإقامة فعاليات مشتركة ضد صفقة القرن“.