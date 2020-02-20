ماكرون وميركل يدعوان بوتين لوقف ”فوري“ للاشتباكات في إدلب

دعا كل من المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى إنهاء ”فوري“ للاشتباكات في محافظة إدلب السورية.

جاء ذلك في اتصال هاتفي مشترك، بحسب بيان صادر عن المتحدث باسم الحكومة الألمانية، ستيفن سيبرت، الخميس.

وطالب ماكرون وميركل بـ“ضرورة السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في المنطقة“، بحسب المتحدث.

وبين سيبرت أن المستشارة الألمانية والرئيس الفرنسي، أبديا استعدادهما للقاء بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بغية إيجاد حل سياسي في إدلب.

وكانت تركيا وروسيا توصلتا في سبتمبر/ أيلول 2018، إلى اتفاق يقضي بإنشاء منطقة منزوعة السلاح في إدلب (شمال غرب)، يحظر فيها الأعمال العدائية.

وفي السياق، قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إن بلاده ”ليس لديها نية“ لخوض مواجهة مع روسيا في سوريا، مشددًا أن ”جل ما تسعى إليه أنقرة هو التزام نظام الأسد بوقف إطلاق النار“.

جاء ذلك في مقابلة أجرتها معه قناة ”سي إن إن تورك“، الخميس، تحدث فيها عن مستجدات الأوضاع في محافظة إدلب السورية.

وأكد الوزير أن أنقرة ”بذلت وتواصل بذل كافة الجهود لمنع وقوع مواجهة بين القوات التركية مع روسيا في سوريا“.

وأضاف أن ”الجانب التركي يدعو نظيره الروسي في الاجتماعات الثنائية إلى استخدام نفوذه على النظام لمنعه من انتهاك حدود منطقة خفض التصعيد، وإرغامه على الالتزام بمذكرة تفاهم سوتشي“.