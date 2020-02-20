العراق.. فشل مباحثات الأكراد وعلاوي حول الحكومة

كشف عضو في وفد القوى السياسية بإقليم كردستان شمالي العراق، اليوم الخميس عن فشل المباحثات بين الوفد ورئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، في التوصل إلى نتيجة إيجابية بشأن الحكومة المرتقبة.

وقال عضو الوفد جاسم الجاف، إن ”وفد إقليم كردستان لم يصل إلى نتيجة إيجابية مع رئيس الوزراء المكلف فيما يتعلق بسياسة وبرامج وآلية تشكيل الحكومة“.

ولم يخض ”الجاف“ في مزيد من التفاصيل، وما إن كانت القوى السياسية في إقليم كردستان ستعارض منح الثقة لحكومة علاوي في البرلمان من عدمه.

وتشغل القوى السياسية في إقليم كردستان أكثر من 50 مقعدا من أصل 329 في البرلمان، أكبرها كتلة ”الحزب الديمقراطي الكردستاني“ (25 مقعدا) و“الاتحاد الوطني الكردستاني“ (19 مقعدا).

في الأثناء، وجه رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي كتابا إلى البرلمان، يطالب فيه بعقد جلسة استثنائية، الإثنين المقبل؛ للتصويت على منح الثقة لحكومة علاوي.

والأربعاء، أعلن علاوي إكماله التشكيلة الحكومية التي قال إنها تتألف من وزراء مستقلين أكفاء.

ويبدو أن مهمة علاوي لن تكون يسيرة في ظل عدم رضا القوى السياسية الكردية، فضلا عن تحفظ قوى سنية أبرزها تحالف ”القوى العراقية“ الذي يشغل نحو 40 مقعدا.

ووضع تحالف ”القوى العراقية“ عدة شروط لتمرير حكومة علاوي، أبرزها ضمان تمثيل عادل للمكونات، وتلبية مطالب الحراك الشعبي المتواصل منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وإلزام الحكومة بحصر السلاح بيد الدولة، وإجراء انتخابات مبكرة في مدة أقصاها عام واحد.