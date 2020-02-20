العراق.. عبدالمهدي يدعو إلى جلسة استثنائية لتمرير الحكومة الجديدة‎

دعا رئيس الوزراء العراقي، المستقيل عادل عبدالمهدي، اليوم الخميس، مجلس النواب، إلى عقد جلسة استثنائية لمنح الثقة للحكومة الجديدة، وذلك بعد يوم على تهديده بترك منصبه.

وقال عبدالمهدي في بيان: ”ندعو مجلس النواب إلى جلسة استثنائية، ويكون اجتماع المجلس في جلسته الاستثنائية مقتصرا على موضوع منح الثقة لأعضاء الوزارة المقدمين من رئيس مجلس الوزراء المكلف منفردين، والمنهاج الوزاري“.

وأضاف أن ”تلك الدعوة تأتي استنادا لأحكام البند رابعا من المادة 76 من الدستور، على أن يكون موعد الجلسة الاستثنائية يوم الإثنين المقبل“، معبرا عن ”أمله باستجابة السادة أعضاء مجلس النواب التزاما بالمسؤولية الدستورية والقانونية، والوطنية الملقاة على عاتقهم“.

ويوم الأربعاء، هدد عبدالمهدي بأنه ”سيكون من غير الصحيح وغير المناسب الاستمرار بتحملي المسؤوليات بعد تاريخ 2 آذار/مارس 2020، ولن أجد أمامي سوى اللجوء إلى الحلول المنصوص عليها في الدستور أو النظام الداخلي لمجلس الوزراء“.

وبحسب خبراء قانونيين، فإن ”الحلول المنصوص عليها لرئيس الوزراء المستقيل بعد الثاني من آذار هي إما الانقطاع عن الدوام وعدم استمراره في إدارة مهامه في تصريف الأعمال اليومية، أو الاعتكاف عن اتخاذ الإجراءات الخاصة به، أو السفر خارج العراق.

وأعلن رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، اكتمال تشكيل حكومته الجديدة، فيما دعا البرلمان إلى تمريرها.