السودان يقبض على 7 أفراد من خلية ”الإخوان المصرية“

ألقت السلطات السودانية، القبض على 7 متهمين ينتمون لخلية جماعة الإخوان المصرية الإرهابية، بعد أن كانت ألقت القبض على متهم يتبع للخلية مطلع الأسبوع الجاري.

وضبطت مباحث شرطة الخرطوم، خلية إرهابية تتبع لجماعة الإخوان المسلمين المصرية، تصنع المتفجرات والأحزمة الناسفة، وبحوزتها أدوات وخرائط لمدن ومواقع سودانية تنوي تنفيذ تفجيرات بها.

وأفادت صحيفة السوداني الصادرة في الخرطوم، اليوم الخميس، أن تحقيقات مكثفة قادتها الشرطة مع أفراد الخلية أشارت إلى أن عناصر الخلية بدأوا التسلل إلى البلاد تهريبا بجوازت سورية مزورة منذ عامي 2014 و2015.

وأشاروا إلى أنهم ظلوا ملاحقين داخليا من قبل النظام المصري عقب فض اعتصام ميدان رابعة العدوية في الـ 14 من آب/أغسطس عام 2013.

وذكرت الصحيفة أن المتهمين ظلوا يتنقلون بين الأحياء السكنية، يستأجرون الشقق والمنازل لإدارة نشاطهم، بحيث يمكثون نحو 3 أو 4 أشهر، ومن ثم يغادرون إلى موقع آخر، حتى لا يرتاب السكان في أمرهم، كما حدث في منطقة شرق النيل بالعاصمة الخرطوم.

وأظهرت التحقيقات مع أفراد الخلية تنقلهم بين 8 إلى 9 مواقع سكنية منذ دخولهم البلاد، وأوضحت دقة المجموعة في التعامل، إذ يقومون بشراء مواد تصنيع المتفجرات واحتياجاتهم من أماكن بعيدة عن موقع سكنهم.