البنتاغون: ضبط شحنة أسلحة مطابقة للمستخدمة في الهجوم على ”أرامكو“ السعودية

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية ”البنتاغون“ أن قوات أمريكية اعترضت شحنة أسلحة مطابقة لتلك المستخدمة في الهجوم على محطات شركة ”أرامكو“ السعودية النفطية العام الماضي.

وأكد المتحدث باسم القيادة الوسطى الأمريكية كابتن ويليام اوربان، خلال مؤتمر صحفي للبنتاغون، أن إيران مستمرة في تهريب الأسلحة إلى اليمن في انتهاك للقوانين الدولية، كما تستخدم تلك الأسلحة لمهاجمة السعودية.

وقال المسؤول إن القوات الأمريكية ضبطت سفينة إيرانية محملة بالأسلحة واحتجزت على ظهرها صواريخ وأجهزة إطلاق طائرات مسيرة.

وعرض المتحدث باسم القيادة الوسطى الأمريكية، صورا للأسلحة التي تم ضبطها الأسبوع الماضي، وتضم 150 صاروخا مضادا للدبابات في بحر العرب.

وقال كابتن ويليام اوربان، إن المقبوض عليهم على متن سفن تهريب الأسلحة كانوا يمنيين وتم استجوابهم قبل تسليمهم إلى السلطات الحكومية في اليمن.

وأضافت الوزارة أن الحوثيين استخدموا الأسلحة الإيرانية المهربة لشن هجمات ”إرهابية“، مؤكدة أنها احتجزت حتى الآن 7 شحنات من الأسلحة الإيرانية المرسلة إلى الحوثيين.