مسلحون يختطفون الناشط في الاحتجاجات العراقية أحمد الوشاح

اختطف مسلحون مجهولون، الأربعاء، الناشط في الاحتجاجات العراقية أحمد الوشاح، وذلك خلال تواجده في أحد مطاعم العاصمة بغداد.

وقالت وسائل إعلام عراقية، وناشطون، إن ”عصابة مسلحة اقتحمت مساء الأربعاء، مطعماً فخماً يحظى بإجراءات أمنية مشددة في منطقة الجادرية، وسط بغداد واقتادت الناشط أحمد الوشاح إلى مكان مجهول“.

وأضافت تلك الوسائل أن ”6 من عناصر القوة دخلوا المطعم بداية، قبل أن يدخل أكثر من 20 مسلحا آخر، بعد أن رفض الوشاح الذهاب معهم، وطالبهم بالكشف عن هويتهم“، مشيرين إلى أن ”أفرادا من القوة قالوا إنهم ينتمون إلى جهاز الأمن الوطني“.

ويعد الوشاح أحد الشخصيات الناشطة في احتجاجات ساحة التحرير، منذ اندلاعها، الأمر الذي عده معتصمون ”محاولة جديدة لإرهابهم وإخماد حراكهم الشعبي“.

وكان الناشط في تظاهرات ساحة التحرير كتب، قبل عدة ساعات، عبر صفحته في فيسبوك تدوينة يؤكد من خلالها رفض المتظاهرين منح المكلف بتشكيل الحكومة محمد علاوي مهلة لتقديم حكومته وبرنامجه الوزاري، ووصفه بـ“الفاشل“.