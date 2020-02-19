 التلفزيون السوري: الدفاعات الجوية تتصدى لـ“أهداف معادية“ في اللاذقية – إرم نيوز‬‎

التلفزيون السوري: الدفاعات الجوية تتصدى لـ“أهداف معادية“ في اللاذقية

التلفزيون السوري: الدفاعات الجوية تتصدى لـ“أهداف معادية“ في اللاذقية

المصدر: رويترز

قال التلفزيون السوري، اليوم الأربعاء، إن الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف معادية في محيط مدينة جبلة في اللاذقية.

ولم تتضح طبيعة الأهداف، كما لم ترد تقارير حتى الآن عن أضرار مادية أو خسائر بشرية.

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