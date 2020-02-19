الخارجية الفلسطينية تحذر من مخطط استيطاني إسرائيلي لنهب 1200 دونم شمال القدس المحتلة

حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، من مخطط إسرائيلي لبناء 9000 وحدة استيطانية جديدة على أراضي مطار القدس الدولي، مما سيؤدي لنهب حوالي 1200 دونم من الأراضي الفلسطينية.

وقالت الوزارة في بيان صحفي:“إن المخطط الاستيطاني المذكور يعزل مدينة القدس بشكل كامل عن امتدادها الفلسطيني من الجهة الشمالية تمامًا، ويهدف إلى ربط جميع المستوطنات الواقعة شمال القدس ببعضها وتحويلها إلى مجمع استيطاني ضخم مترابط بشبكة طرق استيطانية“.

وأضافت أن المخطط الإسرائيلي“سيؤدي إلى القضاء على أية فرصة أو إمكانية لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة متصلة جغرافيًا وذات سيادة، إضافة لكون المخطط يتضمن في حال المصادقة عليه هدم عشرات المنازل الفلسطينية المأهولة في حي مسجد المطار شرق قلنديا“.

واعتبرت الخارجية الفلسطينية المخطط ”إصرارًا إسرائيليًا رسميًا على الاستخفاف بالقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها والإدانات الدولية للاستيطان، وتأكيدًا لمن يريد أن يفهم من المترددين أو المتريثين الوجه الاستعماري الحقيقي للخطة الأمريكية للسلام (صفقة القرن)“.

ويأتي ذلك بعد إعلان مؤسسات رسمية إسرائيلية البدء بتنفيذ مخططات استيطانية على مساحات كبيرة من الأراضي الفلسطينية، حيث تسعى إسرائيل إلى تفريغ السكان الفلسطينيين من المدينة المقدسة في خطوة لضمها كاملة تحت السيادة الإسرائيلية.