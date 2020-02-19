القائمة العربية المشتركة ترفض المشاركة بالحكومة الإسرائيلية المقبلة

أكد عضو القائمة العربية المشتركة، مطانس شحادة، أن القائمة تكثف جهودها للوصول إلى 15 مقعدا في الكنيست الإسرائيلي، عبر الانتخابات التي ستجرى مطلع الشهر المقبل.

وقال شحادة، في تصريح خاص لـ ”إرم نيوز“، إن الأحزاب العربية تمضي باتجاه تعزيز قوتها بالكنيست الإسرائيلي، مشيرا إلى أن ذلك مرهون بنسبة التصويت داخل المجتمع العربي بإسرائيل.

وأوضح شحادة، أن القائمة المشتركة تناقش برنامجها الخاص بدعم مرشحي تشكيل الحكومة، وستعلن عن مواقفها النهائية بعد انتخابات الكنيست، مؤكدا أن القائمة لا تزال تدرس إمكانية دعم زعيم حزب أزرق أبيض الإسرائيلي بيني غانتس من عدمه، وأن القرار النهائي سيكون بعد الانتخابات.

وأضاف شحادة: ”لا يمكن في الوقت الراهن الإعلان عن الموقف النهائي للقائمة المشتركة، كما أننا نرفض المشاركة في حكومة إسرائيلية تواصل عدوانها ضد شعبنا، ولم يطرح أحد المشاركة بالحكومة المقبلة“.

وتابع شحادة: ”نعمل من أجل التأثير في الخطوط العريضة للحكومة الإسرائيلية، وطرح مطالب الجماهير العربية للتفاوض والوصول إلى حقوقنا المشروعة“.

يذكر أن القائمة العربية المشتركة، أوصت في الانتخابات السابقة الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، بتكليف بيني غانتس لتشكيل الحكومة الإسرائيلية وذلك لاسقاط بنيامين نتنياهو.

وكان غانتس، قال قبل عدة أيام: ”لن أجلس في حكومة واحدة مع القائمة المشتركة، ولا احتاج لتوصياتها ودعمها لترأس الحكومة المقبلة“.