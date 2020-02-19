أمير قطر يزور الأردن الأحد للمرة الأولى منذ 2014

يجري أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الأحد المقبل، زيارة رسمية إلى الأردن، هي الأولى من نوعها منذ مارس 2014.

وقالت السفارة القطرية لدى عمان، الأربعاء، في تغريدة عبر تويتر: ”يبدأ أمير البلاد زيارة رسمية إلى الأردن يوم الأحد المقبل“.

وذكرت أن الأمير سيجري مباحثات مع الملك الأردني عبد الله الثاني، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها.

وكانت آخر زيارة أجراها الأمير تميم بن حمد إلى الأردن في الـ30 من مارس 2014، ضمن أول جولة خارجية له بعد توليه مقاليد الحكم في البلاد، منتصف العام 2013.

وشهدت العلاقات بين عمّان والدوحة قفزة كبيرة، خاصة بعد عودة تبادل السفراء بين البلدين منتصف العام الماضي، وتقديم قطر مساعدات للمملكة بقيمة 500 مليون دولار.

وعين الأردن في الـ16 من يوليو الماضي، سفيرا جديدا له بقطر، في خطوة باتجاه عودة العلاقات إلى طبيعتها، بعد عامين من سحب السفير الأردني.